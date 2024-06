Terribile schianto in un sottopasso, tre i feriti: uno di loro è in gravi condizioni

MARZOCCA - E' di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi all'altezza di un sottopasso lungo la SS16, a Marzocca. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio un uomo di circa 85 anni, trasportato in eliambulanza con un codice di massima gravità. Meno gravi due ragazze che non sono in pericolo di vita. Sul posto gli operatori del 118 ed i carabinieri.