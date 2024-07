Schianto tra due auto, paura sul lungomare: travolta anche una bicicletta. Ci sono dei feriti

MARINA DI MONTEMARCIANO - Paura oggi pomeriggio in via Lungomare per un incidente stradale che ha coinvolto due auto ed una bicicletta. E ' successo poco dopo le 18.

La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 ed ai vigili del fuoco. A rimanere feriti la persona in sella alla bici ed il conducente di una delle auto coinvolte. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno assistito le manovre dei sanitari e messo in sicurezza l'area. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.