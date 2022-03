Incidente pauroso all'altezza del Lidl, 5 auto coinvolte: feriti e traffico in tilt

ANCONA - E' di 5 mezzi coinvolti e 4 feriti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Flaminia, a pochi metri dallo svincolo con via Conca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Quattro occupanti delle auto sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona.

Il traffico è bloccato e sono state registrate lunghissime file soprattutto in via Flaminia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO