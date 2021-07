Paura all'incrocio, centauro si schianta davanti al Why Not: atterra l'eliambulanza

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 10.30, all'incrocio semaforico tra via San Giuseppe e viale del Lavoro. Per cause ancora in fase di accertamento un centauro si è schiantato contro un'automobile, rovinando sull'asfalto.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche l'ambulanza della Croce Verde di Jesi e l'automedica del 118. Per i rilievi del caso presenti i carabinieri e la polizia locale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO