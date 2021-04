Incidente all'incrocio, Bmw si scontra con una Ford: conducenti in ospedale

JESI - Incidente stradale intorno le 9.45 di questa mattina all'incrocio tra via Solazzi e viale Verdi. Per cause ancora da chiarire una Ford Focus si è scontrata con una Bmw.

Feriti entrambi gli automobilisti, rispettivamente di 76 e 52 anni, che sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale con due codici di media gravità. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.