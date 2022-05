Scooter contro autobus, 18enne vola sull'asfalto: per lui corsa in ospedale

JESI - Stava viaggiando in sella al suo scooter lungo via Paradiso dove, all'altezza del civico 59, si è scontrato contro un autobus della linea urbana ed è volato a terra. Lui, un ragazzo di 18 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. E' successo verso le 13.

Sul posto il personale del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il ragazzo ora si trova al pronto soccorso del nosocomio di Ancona. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.