Travolto mentre è in sella allo scooter, giovane vola per metri

JESI - Stava viaggiando con il suo scooter lungo viale Verdi, in direzione del Liceo Scientifico, quando una Fiat Punto l'ha travolto e l'ha sbalzato sull'asfalto. E' successo oggi pomeriggio, intorno le 17,30.

L'auto ha centrato il giovane ed il suo ciclomotore, andato praticamente distrutto, facendoli scivolare per metri. Sul posto l'automedica, l'ambulanza della Croce Verde di Jesi e la polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ragazzo è stato trasportato poi all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.