Doppio incidente in città, c'è un ferito: disagi alla viabilità

JESI - Doppio incidente stradale nella giornata di oggi. Il primo, in mattinata, è avvenuto in via Ancona ed ha visto protagonisti, a loro malgrado, il conducente di un'auto e di uno scooter. Ad avere la peggio un uomo di 64 anni che ha lamentato dolori a costole e ginocchio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi insieme all'automedica del 118.

Il secondo schianto invece è avvenuto qualche ora dopo, in viale Don Minzoni, alla rotatoria che porta verso l'ex Uci Cinemas. In questo caso l'incidente ha visto coinvolti un camion ed una vettura. Per fortuna, nonostante un leggero parapiglia tra i due automobilisti che si sono incolpati a vicenda, non ci sono stati feriti ed entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Disagi invece al traffico.