Carambola in superstrada. Tre le auto coinvolte, una si ribalta. Ci sono dei feriti

JESI - Incidente stradale, poco dopo le 18.30, all’altezza dell’uscita Jesi centro direzione Fabriano, sulla SS76. Tre le auto coinvolte. Due invece le persone ferite di cui una traportata all’ospedale di Torrette in eliambulanza. E' in gravi condizioni. La squadra dei vigili del fuooco ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Intervenuti i carabinieri per i rilievi.