Giovane travolto alla rotatoria, era in sella alla sua bicicletta: corsa in ospedale

Si trovava nei pressi della rotatoria di via Fontedamo quando è stato travolto da un veicolo ed è rovinato sull'asfalto. Paura questa mattina per un ciclista di 28enne, centrato in pieno da una Honda condotta da un uomo di 74 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per il trasporto in ospedale. Il giovane ciclista si trova all'ospedale Carlo Urbani di Jesi ma per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.