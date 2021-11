Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura per una 24enne: sul posto l'ambulanza

Tre incidenti stradali nella giornata di oggi tra le vie di Jesi e Monsano. Il più grave ha coinvolto una 24enne che si trovava con la sua auto in via della Figuretta, a Monsano. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno le 15. Per cause ancora in fase di accertamento la giovane ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per l'asfalto scivoloso, e si è ribaltata. A soccorrerla gli operatori della Croce Verde di Jesi che l'hanno trasportata all'ospedale Carlo Urbani per accertamenti. Le sue condizioni non preoccupano. Gli altri due incidenti invece sono avvenuti a Jesi, rispettivamente in via della Fornace e via Erbarella. Anche in questi due casi, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. Disagi invece alla circolazione con la polizia locale che ha dovuto gestire il traffico.