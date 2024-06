Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, atterra l'eliambulanza: anziano in gravi condizioni

JESI - Stava attraversando la strada lungo viale Papa Giovanni XXIII quando un'auto lo ha travolto e lo ha sbalzato sull'asfalto. E' in gravi condizioni l'anziano investito questa mattina nei pressi della Caritas. E' successo poco prima delle 11. Sul posto Icaro, la Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 e la polizia. L'uomo, che avrebbe circa 90 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette con una profonda lesione alla nuca. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.