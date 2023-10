Paura davanti alla guardia costiera, ciclista perde il controllo della bici e cade a terra

ANCONA - Si trovava in sella alla sua bici davanti alla guardia costiera quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è caduto a terra. Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, per un uomo di 67 anni.

L'uomo ha sbattuto la testa sull'asfalto e per lui è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona. I sanitari lo hanno caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.