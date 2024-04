Tragedia in autostrada, incidente in galleria. Fiamme e mezzi distrutti: un morto e decine di feriti

CUPRA MARITTIMA - Fiamme e fumo in galleria per un incidente stradale che ha visto coinvolti un pullman e un camion. Uno scenario da incubo quello che si è verificato intorno alle 9.30 di oggi, 4 aprile, all'interno della galleria Vinci nel tratto marchigiano dell'A14. Un uomo è rimasto ucciso. L'impatto si è verificato nel territorio di Cupra Marittima al chilometro 293 della A14 in direzione sud. In seguito allo scontro tra il pullman e il camion, che trasportava sostanze alcoliche, si è innescato un incendio. A perdere la vita è stato uno dei passeggeri del pullman. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia autostradale, i vigili del fuoco e personale della società Autostrade. La dinamica dell'incidente è da chiarire.

Sull'incidente, prendono posizione Alessia Morani, componente della direzione del Partito democratico, e Giorgio Fede, deputato del Movimento 5 stelle e componente della commissione Infrastrutture della Camera. L'incidente "ci ricorda le condizioni in cui versa questo tratto di autostrada, tanto che si può parlare di 'tragedia annunciata'- scrive Morani-. I lavori di adeguamento vanno avanti ormai da quattro anni, con evidenti impatti sulla viabilità e sulla sicurezza. Sarebbe meglio che il ministro Salvini, sempre pronto a tagliare nastri, invece di preoccuparsi di opere come il Ponte sullo stretto si occupasse di questo tratto di autostrada". "Indigna vedere il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, pensare al suo giocattolo nuovo, ovvero il Ponte sullo Stretto e non ai tanti punti critici della viabilità Italiana, tra cui il tratto Adriatico. Noi avevamo avviato il lavoro, governo e Regioni, anziché gloriarsi di proclami, si dia da fare per portarlo a termine", sostiene Fede. Quando il M5s era al governo era stato finanziato "uno studio di fattibilità" per scegliere tra la soluzione dell'arretramento e quella dell'allargamento, con una corsia in più" ricorda il deputato. "Siamo in ritardo a causa delle solita incapacità di scegliere, proporre e finanziare- conclude Fede-. In 42 mesi cosa ha fatto la Regione Marche, ed in 17 mesi cosa ha fatto il governo Meloni per il tratto più pericoloso della A14?