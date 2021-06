Tamponamento in galleria, 4 i mezzi coinvolti: in ospedale un anconetano di 66 anni

E' di un ferito il bilancio del tamponamento avvenuto questa mattina lungo la galleria del Risorgimento, ad Ancona. L'incidente ha coinvolto 4 veicoli che procedevano in direzione centro storico. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio degli agenti di polizia, hanno prestato soccorso agli automobilisti. In ospedale un anconetano di 66 anni che non è per fortuna in gravi condizioni. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.