Maxi tamponamento in galleria, 5 feriti e code chilometriche: bimbo di 6 anni al Salesi

ANCONA - Un maxi tamponamento ha coinvolto quattro vetture che stavano transitando all'interno della galleria del Montagnolo, all'altezza dell'uscita verso Torrette, lungo la SS16. E' successo nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17,30.

Secondo una prima ricostruzione, una cisterna che procedeva in direzione Baraccola ha tamponato il furgone di una ditta di sanificazioni che a sua volta ha centrato una Seat Ibiza, facendola schizzare nell'altra corsia dove ha preso in pieno una Ford Kuga. Ad avere la peggio è stata la famiglia presente all'interno della Seat: padre (lievemente ferito), madre 50enne (in codice rosso) e figlio di 6 anni sono stati trasportati in ospedale (il piccolo al Salesi in codice giallo).

Oltre a loro, è stato necessario il trasporto al nosocomio per l'autista del furgone delle sanificazioni e per il conducente della Ford. Sul posto tutti i mezzi del 118, con due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Rossa e l'automedica di Loreto che era di passaggio, oltre ai vgili del fuoco e alla polizia stradale di Fabriano. La strada è completamente bloccata in entrambe le direzioni, con code chilometriche fino alla Baraccola ed anche al Pinocchio. Per ch proviene da sud e viaggia sulla SS16 verso Torrette, i vigili urbani hanno istituito l'uscita obbligatoria allo svincolo per il Pinocchio.