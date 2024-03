Doppio incidente in galleria, coinvolte auto ed uno scooter. Ci sono dei feriti: traffico in tilt

ANCONA - Due incidenti nel giro di pochi secondi all'interno della galleria del Montagnolo, ad Ancona. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19.

Nel primo schianto due auto, per cause un fase di accertamento, si sono scontrate tra di loro. Quattro le persone rimaste ferite: per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Poco distante invece un'auto si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del ciclomotore, un straniero di 45 anni, trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Nessuna conseguenza invece per l'automobilista. La viabilità è rimasta chiusa in entrambe le corse di marcia durante l'intera fase dei soccorsi. Sul posto Croce Gialla di Ancona, vigili del fuoco, automedica e polizia stradale.