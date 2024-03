Frontale nella galleria del Montagnolo, coinvolti tre mezzi. Grave una donna

ANCONA - E' di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio del frontale avvenuto oggi pomeriggio lungo la galleria del Montagnolo, ad Ancona. Lo schianto ha coinvolto un'auto ed un furgone.

Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto condotta da una donna di 90 anni (che procedeva da nord) avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro un camioncino che poi a sua volta è stato tamponato da una terza vettura. L'anziana ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Non preoccupano invece le condizioni gli altri due automobilisti coinvolti. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona, della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia locale. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO