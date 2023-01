Paura alla Baraccola, furgone travolge la colonnina del metano: fuga di gas nella zona

ANCONA - Il furgone distrugge una colonnina e provoca una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 16 in via Guido Rossa, alla Baraccola, per una fuoriuscita di gas a seguito di un incidente stradale. Un furgone infatti, nel tentativo di fare manovra, ha travolto una colonnina provocando la fuga di gas. Allerta in tutto il quartiere con un passante che ha subito allertato i pompieri. I vigili del fuoco hanno bloccato la perdita e messo in sicurezza l'intera area. Per fortuna non ci sono stati feriti.