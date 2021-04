Invade la corsia opposta, poi il pauroso frontale: ci sono due feriti

E' di due feriti il bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Jesi, in via Zara.

Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha invaso la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo un altro veicolo. L'impatto è stato molto violento con i due mezzi che sono stati sbalzati e sono andati praticamente distrutti. Come detto sono due i feriti: il primo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, mentre l'altro conducente si trova al "Carlo Urbani" di Jesi. Traffico in tilt.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO