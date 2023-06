Travolge una mamma e trascina per metri il passeggino: dentro c'è un bambino di 4 mesi

FILOTTRANO - Prima investe una mamma che stava attraversando sulle strisce pedonali poi travolge il passeggino con un bimbo di 4 mesi all'interno lo trascina per metri. Tragedia sfiorata questa mattina a Filottrano, in via Schiavoni.

Sul posto polizia, carabinieri, mezzi del 118 ed Icaro. Il neonato per fortuna non avrebbe subito gravi conseguenze ma vista la dinamica è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Salesi di Ancona. Il bimbo, nonostante il forte impatto, è sempre rimasto dentro al passeggino e questo gli avrebbe salvato la vita. La mamma invece si trova all'ospedale regionale di Torrette per degli accertamenti.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO