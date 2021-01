Frontale tra due auto, atterra l'eliambulanza: ci sono due feriti

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 7, a Filottrano in via Quercia. Per cause ancora in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente. Uno dei due conducenti è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. L'altro automobilista invece è stato curato sul posto. Intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Jesi ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO