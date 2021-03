Frontale tra due auto, paura in strada: ragazzo di 20 anni finisce in ospedale

FILOTTRANO - Incidente questa mattina in via Tornazzo, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni che è rimasto ferito, che lamentava dei dolori per una botta al collo ed al ginocchio. Per questo gli operatori della Croce Verde di Jesi lo hanno portato in ambulanza all'ospedale Carlo Urbani.

Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.