Paura in via Flaminia, auto ribaltata dopo lo schianto. Ci sono dei feriti

FALCONARA - Due auto coinvolte e altrettante persone ferite. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in via Flaminia, a Falconara. Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi alimentati a GPL si sono scontrati tra di loro. Uno dei due si è poi ribaltato su un lato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco.