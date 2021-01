Schianto lungo la SS16, auto si ribalta dopo lo scontro: traffico in tilt

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'area è stata messa in sicurezza mentre sono stati importanti i disagi per gli automobilisti

Stavano viaggiando lungo la SS16 quando, intorno le 14,30, si sono scontrati tra di loro con uno dei due veicoli che si è anche ribaltato sulla carreggiata. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Falconara.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo ribaltato che è soccorso e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona è intervenuta con due mezzi ed ha messo in sicurezza l'intera area. Disagi invece al traffico per tutta la durata dell'intervento. Sul posto anche la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.