Schianto tra due auto, automobilisti tra le lamiere: tre le persone in ospedale

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 6, per un incidente stradale tra due auto sula strada comunale Varano-Campodiegoli. Sono tre gli automobilisti feriti di cui uno rimasto incastrato tra le lamiere. I pompieri lo hanno aiutato ad uscire dall'abitacolo e l'hanno consegnato agli operatori del 118. Per fortuna nessuno dei feriti è in gravi condizioni.