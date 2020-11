Frontale in galleria, paura per una donna: per lei corsa in ospedale

FABRIANO - Un pauroso incidente si è verificato stamattina, poco dopo le 9, lungo la SS76, all'interno della galleria Fossato di Vico.

Per cause ancora in fase di accertamento un mezzo pesante si è schiantato frontalmente con un'auto. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'automobile, soccorsa dagli operatori del 118 e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano. Grandi i disagi al traffico durante tutta la durata dell'intervento. Sul posto intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso.