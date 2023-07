Terribile incidente all'incrocio, 59enne sbalzato dalla moto finisce in un fossato: atterra l'eliambulanza

MONSANO - Attimi di paura domenica mattina per un incidente in via Ancona, all'incrocio con via Sant'Ubaldo, all'altezza del negozio di elettronica Trony. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 ed ha coinvolto una moto ed un'auto. In sella al motociclo un uomo di 59 anni mentre a bordo della vettura una donna con i suoi due figli.

Sul posto oltre ai carabinieri anche gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 e l'eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione il centauro a seguito dell'impatto sarebbe finito poi in un fossato. Rimasto sempre cosciente è stato caricato a bordo di Icaro e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Illesi la donna ed i figli a bordo dell'automobile.