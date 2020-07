Direttissima del Conero, scontro fra 2 auto e una moto: 3 feriti e strada chiusa

Incidente stradale sulla Provinciale 2 del Conero, davanti al cantiere del nuovo Inrca, dove, poco prima delle 15, si sono scontrate 2 auto, coinvolgendo poi anche una moto. Ci sono 3 persone coinvolte, di cui una grave, soccorse dall’automedica e gli operatori del 118. Chiusa la strada tra la rotatoria che precede l’ingresso al casello autostradale Ancona sud e la successiva rotatoria in territorio cameranense.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrate quasi frontalmente 2 auto: un Ford Fiesta condotta da un giovane rimasto illeso, che andava in direzione Conero e una Audi A4, condotta da un 51enne, che andava verso Ancona. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un motociclista di 39 anni, ferito gravemente e trasportato da un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Portato in ospedale anche il 51enne, ferito in modo più lieve. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale di Camerano.