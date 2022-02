L'auto non dà precedenza, poi si schianta contro il palo: 2 ragazze in ospedale

ANCONA - Paura questa mattina lungo Corso Stamira, all'angolo con via Marsala, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Ad avere la peggio sono state due ragazze, entrambe 20enni, trasportate in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Il loro mezzo infatti, dopo la carambola con l'altro veicolo, è finito contro il palo del semaforo. A causare l'incidente sarebbe stata una mancata precedenza.

Le due giovani per fortuna stanno bene. Illesa invece la conducente dell'altra auto coinvolta, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.