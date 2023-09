Ristoratore travolto da un'auto in pieno centro, era in sella al suo scooter

ANCONA - Stava scendendo in sella al suo scooter lungo corso Stamira quando una Renault Clio, condotta da una donna, gli avrebbe tagliato la strada centrandolo in pieno. Paura per un ristoratore di 54 anni, titolare di un locale del centro storico, che è stato sbalzato a terra ed è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza al volante della Clio non si sarebbe immediatamente fermata ma lo avrebbe fatto alcuni metri dopo, sollecitata da un altro automobilista che si trovava nella zona. E' stato proprio quest'ultimo ad allertare i soccorritori, intervenuti con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori hanno caricato l'uomo in ambulanza e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Lamentava un forte dolore al bacino ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.