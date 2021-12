Incidente choc, ambulanza distrutta: feriti e traffico in tilt

Incidente choc nel primo pomeriggio di oggi lungo via Giordano Bruno, ad Ancona. Nello schianto coinvolta l'ambulanza della Croce Gialla dorica che è andata completamente distrutta, un'Alfa Romeo Giulietta ed un terzo veicolo. Sono due i feriti che per fortuna non sono in pericolo di vita. Sul posto la Croce Rossa di Ancona e la polizia locale per i rilievi. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO