Pauroso schianto sulla Corinaldese, auto ribaltata e feriti: atterra l'eliambulanza

SENIGALLIA - Incidente stradale oggi pomeriggio lungo la Strada Provinciale Corinaldese. Per cause ancora in fase di accertamento, quando mancavano pochi minuti alle 18, tre veicolo si sono scontrati tra di loro. Uno di questi si è anche ribaltato su un lato. Tre gli automobilisti rimasti feriti che sono stati medicati dagli operatori del 118. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato uno di loro all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO