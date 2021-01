Abbatte alberi e guardrail, camion fuori strada sulla Corinaldese: atterra Icaro

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 8 a Trecastelli sulla Corinaldese per un camion uscito di strada. Il mezzo pesante, che aveva il rimorchio scarico, ha urtando il guard-rail e abbattuto diversi alberi prima di arrestarsi in un'area di parcheggio a fianco della carreggiata.

I pompieri hanno collaborato con il personale del 118 per far scendere l'autista del camion, che non era incastrato, ed hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto l'eliambulanza che ha trasportato l'autista all'ospedale di Torrette di Ancona.