Perde il controllo dell'auto, poi sbatte contro un'inferriata e si ribalta: auto distrutta

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.50 circa, in Contrada Duomo nel Comune di Recanati, per un incidente stradale. Il conducente di un'autovettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'inferriata e si è poi ribaltato. I pompieri di Macerata sono intervenuti con un'autobotte ed hanno estratto gli occupanti dell'auto per poi affidarli ai sanitari del 118 presenti sul posto, che si occupavano del trasporto presso il locale Pronto Soccorso.

