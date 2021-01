Frontale con un tir, paura sulla provinciale: uomo estratto dalle lamiere

Incidente stradale, intorno le 16 di martedì pomeriggio, sulla SP46 in località Cerreto D'Esi. Per cause in fase di accertamento un camion si è scontrato frontalmente con un'autovettura. Ad avere la peggio è stato il conducente del tir, soccorso prima dai vigili del fuoco e poi dagli operatori del 118, che lamentava dolore a delle gambe. Sono stati proprio i pompieri ad estrarlo dall'abitacolo ed a consegnarlo ai sanitari per il trasporto in ospedale. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.