Paura davanti a Fileni, auto prende male le misure e si ribalta: dentro due persone

Si trovavano a bordo della loro Ford Fusion quando, all'altezza dello stabilimento di Fileni tra via Clementina e via Martiri della Resistenza, hanno preso male le misure con il passo d'ingresso e la loro auto si è ribaltata. E' questo quanto successo nel pomeriggio di oggi a Castelplanio, dove padre e figlia sono rimasti feriti a seguito del ribaltamento della propria autovettura.

Secondo una prima ricostruzione al volante si trovava la giovane che, per cause da chiarire, avrebbe fatto male i calcoli centrando il muro e poi ribaltandosi. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Serra San Quirico, i vigili del fuoco, l'automedica del 118 ed i carabinieri. I due feriti sono stati poi soccorsi ma per fortuna nessuno di loro sembrerebbe in gravi condizioni. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.