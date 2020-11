Paura sulla SS16, frontale tra due auto: paura per un automobilista

CASTELFIDARDO - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, lungo la SS16, dopo un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. I mezzi, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Uno degli occupanti è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO