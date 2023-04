Ennesimo grave incidente all'incrocio del Cargopier. Atterra l'eliambulanza: motociclista in gravi condizioni

OSIMO - Un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio del Cargopier, lungo la Strada Statale. Per cause in fase di accertamento la sua moto si è scontrata contro un'auto condotta da un uomo di circa 50 anni.

Il centauro, 27 anni, è volato a terra e le sue condizioni sono subito sembrate gravi. Sul posto la Croce Gialla di Camerano, l'automedica ed Icaro. Il motociclista è stato caricato nell'eliambulanza e trasportato al nosocomio di Torrette con un codice rosso. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento. Praticamente illeso invece l'automobilista. L'incrocio in passato è già stato teatro di gravi incidenti stradali.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO