Camion parcheggia, poi il rimorchio si sgancia e rischia di farlo ribaltare

CASTELBELLINO - Aveva parcheggiato da poco il suo camion lungo via Gramsci, sembrerebbe dopo aver scaricato della merce nel vicino consorzio, quando qualcosa è andato storto ed ha rischiato di vedere il suo mezzo ribaltarsi. A cedere, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un piedino che non ha retto al peso e si è rotto. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 9 marzo) lungo la via principale di Castelbellino Stazione.

Per fortuna non ci sono state conseguenze nè danni agli altri veicoli parcheggiati. Solo dei momenti di paura, visto che a pochi metri dal camion si trovava il cortile privato di un'abitazione. I vigili del fuoco, con l'ausilio di carabinieri e protezione civile, hanno messo in sicurezza l'area ed il rimorchio, riportandolo in asse con il camion. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.