Schianto a tre sulla Cameranense, paura per una ragazza incinta: ci sono dei feriti

Paura nella serata di oggi per un incidente stradale sulla strada provinciale Cameranense, nei pressi del ponte per Passo Varano. Per cause ancora in fase di accertamento tre vetture si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio una ragazza incinta di 33 anni, che è stata trasportata in ospedale. Nello schianto coinvolte altre tre persone che per fortuna non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e Camerano oltre all'automedica del 118, i carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere le quattro persone coinvolte e mettere in sicurezza gli automezzi.