Schianto alla caffetteria: feriti e traffico in tilt. Mezzi incolonnati per chilometri

ANCONA - Incidente stradale oggi pomerigigo lungo la SS16, all'altezza della caffetteria. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i mezzi coinvolti nello schianto. Un'auto, sempre se la dinamica verrà confermata, avrebbe tentato una pericolosa inversione per poi essere centrata da un altro mezzo. Tre le persone in ospedale ma le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Tra gli automobilisti feriti anche una bambina. Forti i disagi alla circolazione e lunghe code. Sul posto la polizia e gli operatori del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO