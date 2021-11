Autobus con 20 studenti finisce fuori strada, paura tra i ragazzi

Momenti di paura questa mattina a bordo di un autobus, finito fuori strada dopo aver incrociato un mezzo pesante. All'interno del bus, che stava viaggiando lungo la strada extraurbana di San Donato, c'erano una ventina di ragazzi, per lo più studenti.

Dopo aver incrociato il camion, l'autista dell'autobus è rimasto bloccato e non è più riuscito a ripartire. Per i ragazzi c'è stato soltanto un grande spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a trainare il bus e lo hanno riportato sulla carreggiata.