Travolto da un'auto, ragazzo sbalzato sull'asfalto: trasportato in ospedale

CASTELPLANIO - Stava passeggiando lungo via Clementina, a Borgo Loreto, quando è stato travolto da un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. E' quanto successo oggi poco dopo le 20. Il ragazzo investito, uno straniero sui 35 anni circa, è sempre rimasto cosciente.

A travolgerlo una Fiat Punto, condotta da un giovane automobilista. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Serra San Quirico e la polizia stradale di Fabriano. L'investito è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento, con la strada che è rimasta chiusa alla viabilità.