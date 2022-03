Incendio in superstrada, le fiamme divorano la cabina dell'autocisterna

SERRA SAN QUIRICO - Incendio nel pomeriggio di oggi lungo la SS76, all'altezza delle prime gallerie in direzione Fabriano. Per cause ancora in fase di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di una cabina di un'autocisterna.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti con il conducente del mezzo che sarebbe uscito dall'abitacolo senza conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Disagi alla viabilità con il tratto che è rimasto temporaneamente interdetto alla viabilità.