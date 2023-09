Il tir si ribalta e travolge un suv, choc in autostrada: 4 le persone coinvolte

FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 5 per un incidente stradale lungo l’autostrada A14 nei pressi del casello di Ancona Nord in direzione sud che ha coinvolto un autoarticolato, ribaltato su un fianco, e un’autovettura. Sul posto le squadre VVF di Ancona e Senigallia hanno messo in sicurezza i mezzi incidentali. Quattro in totale le persone coinvolte che sono state assistite dal personale del 118. Sul posto la Polizia Autostradale e il personale della Società Autostrade.

L'arrivo dei soccorsi - VIDEO

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO