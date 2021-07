Tamponamento in autostrada, mezzi distrutti e traffico in tilt

Incidente stradale nella giornata di oggi lungo l'A4, poco prima del casello di Fano. Per cause in fase di accertamento l’autista di un furgone ha tamponato il rimorchio di un’autoarticolato. L’autista a causa dell'impatto, che ha letteralmente distrutto il suo mezzo, è stato soccorso dai sanitari del 118 presenti sul posto e trasportato in ospedale. I vigili del fuoco di Senigallia invece hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. A seguito dello schianto si sono formate lunghe file nel tratto autostradale. Sul posto anche la polizia.