Tamponamento in A14, auto si schianta contro il new jersey: fratello e sorella in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo l'A14, nel tratto Ancona Sud-Porto Recanati in direzione sud. A rimanere feriti due automobilisti, fratello e sorella, entrambi finiti in ospedale

ANCONA - Dopo lo schianto mortale dove hanno perso la vita tre persone, altro incidente questa mattina lungo l'A14, questa volta tra i caselli di Ancona Sud e Porto Recanati, in direzione sud. Per cause ancora in fase di accertamento un veicolo ha tamponato un'altra macchina facendola schizzare contro il new jersey.

A rimanere feriti un uomo di 52 anni e sua sorella di 48 anni, soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e portati in ospedale. Per fortuna entrambi non sono in pericolo di vita. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.