Pauroso incidente sull'asse Nord-Sud, auto distrutte all'uscita dell'università

ANCONA - Si trovavano all'altezza dell'uscita dell'università quando, per cause ancora in fase di accertamento, le due auto si sono scontrate tra di loro. Pauroso incidente nel primo pomeriggio di oggi (sabato) lungo l'Asse Nord-Sud. I mezzi, una Volkswagen Tiguan ed una Peugeot 2008 sono andati praticamente distrutte. A bordo del suv tedesco c'era un uomo che si stava immettendo sull'asse dalla rampa d'ingresso; in quel momento è sopraggiunta la Peugeot, con a bordo una coppia, ed i due mezzi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata dagli operatori del 118 all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.