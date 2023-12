Si ferma in mezzo all'asse per pulire un vetro appannato, un'auto lo travolge

ANCONA - Un uomo di 84 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'Asse Nord-Sud, in direzione Baraccola. L'anziano, alla guida di una Lancia Y, si è fermato in mezzo alla carreggiata per pulire un vetro appannato. In quel momento è sopraggiunta una Volkswagen Golf che ha centrato in pieno la sua auto.

Ad allertare i soccorritori alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della polizia locale. L'anziano, trovato in evidente stato confusionale, è stato soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. Nessuna grave conseguenza neanche per il conducente della Golf.